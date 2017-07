ANIA: FARINA, SFIDA SETTORE è INNOVARE PER ESSERE VICINI A GIOVANI

5 luglio 2017- 12:16

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - La sfida del settore assicurativo "è quella dell'innovazione, per essere più vicini ai giovani e comunicare con loro in maniera diversa". Lo ha detto, a margine dell’assemblea 2017 dell'Ania, il presidente dell’associazione Maria Bianca Farina. "I giovani ci chiedono di soddisfare bisogni per i quali non sanno dove trovare le soluzioni. Noi le abbiamo e vogliamo essere vicini. E' la nostra maggiore sfida – ha continuato – quella di innovare il nostro modo di comunicare, ma anche di fare offerta e di organizzarci. Dobbiamo innovare – ha concluso – per parlare la stessa lingua dei giovani ed essere vicini alle loro esigenze".