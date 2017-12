ANIGAS: MASSIMO MANTOVANI NUOVO PRESIDENTE

13 dicembre 2017- 16:02

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Massimo Mantovani è stato eletto presidente di Anigas, l'Associazione Nazionale Industriali Gas. La nomina è avvenuta nel corso della odierna Assemblea annuale, la quale ha ringraziato il presidente uscente Bruno Tani per la competenza espressa e per l’impegno profuso nel corso degli anni di equilibrata guida della Associazione. Lo rende noto Anigas in un comunicato.Massimo Mantovani, laureato in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano, è in Eni dal 1993 dove attualmente ricopre le cariche di Chief Gas & Lng Marketing and Power Officer nonché di Presidente di Eni Trading & Shipping S.p.a.. La sua candidatura ha riscosso ampio consenso dell’organo assembleare che ne ha riconosciuta la vasta esperienza e competenza nel settore del gas, in tutte le sue componenti di filiera cui la Associazione fa riferimento. Anigas, nata nel 1946 e aderente a Confindustria, rappresenta in Italia 69 società operanti nei settori del trasporto, dello stoccaggio, della rigassificazione di gas naturale liquefatto, della distribuzione, della vendita di gas naturale sul mercato finale e all’ingrosso, del trading e del gas metano per uso autotrazione. Le aziende associate rappresentano oltre il 60% del mercato della distribuzione e vendita di gas naturale, 55 miliardi di metri cubi venduti, 13 milioni di punti di riconsegna serviti, 14.000 addetti e 175 mila km di rete gestita.