ANIMALI: BRAMBILLA LANCIA 'SALVAMISUBITO', CAMPAGNA SMS ANTI-RANDAGISMO

10 giugno 2017- 18:59

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - "Il randagismo va classificato come una vera piaga morale, alimentata da abbandoni e riproduzione incontrollata, che, in maggiore o minori misura, colpisce tutto il Paese". Per questo occorre "contrastarlo con effetti concreti". Lo afferma Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, lanciando 'Sms-SalvaMi Subito', una campagna di raccolta fondi attiva fino al prossimo 26 giugno, che invita a mandare un sms al numero 45523 per donare 2 euro, oppure a comporre il numero da rete fissa donando 2 o 5 euro."Il fenomeno del randagismo - spiega Brambilla - non soltanto causa di per sé indicibili sofferenze a decine di migliaia di animali d’affezione, che dovrebbero vivere in famiglia e non per strada, ma spesso è la premessa per orribili violenze". L’animale randagio è "l’ultimo degli ultimi e la sua debolezza è il semaforo verde per la crudeltà umana: quanti animali, nei 432 casi di maltrattamento e animalicidio segnalati l’anno scorso dalla stampa, erano randagi come Angelo, vittima dei torturatori di Sangineto?"Per questo, "aderire alla campagna solidale è importante: basta un piccolo gesto e il ricavato della campagna di solidarietà sarà destinato alla battaglia contro l'abbandono e il randagismo, al soccorso, alla cura, al ricovero e alla sterilizzazione degli animali vaganti e in difficoltà, anche attraverso il sostegno diretto alle organizzazioni animaliste che operano nei contesti più difficili". E non solo: la campagna "sarà impiegata per promuovere, a tutti i livelli, un cambiamento culturale, che consenta di superare definitivamente, nel nostro Paese, l’emergenza randagismo". Perché "anche agli ultimi tra gli ultimi siano risparmiati fame, sete e sevizie".