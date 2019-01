9 gennaio 2019- 18:20 Animali: Coldiretti a prefetto Lodi, serve piano contenimento cinghiali

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "La presenza dei cinghiali nei nostri territori rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica: provocano incidenti anche mortali, come dimostra la tragedia nel tratto lodigiano dell’Autosole, danneggiano le colture agricole e sono potenziali veicoli di malattie trasmissibili anche agli animali allevati come ad esempio i suini, che nella nostra provincia rappresentano un patrimonio zootecnico di quasi 400 mila capi". Lo afferma Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, in occasione del vertice convocato dal Prefetto di Lodi Patrizia Palmisani dopo che la scorsa settimana un branco di cinghiali ha attraversato la carreggiata autostradale dell’A1 causando uno schianto che è costato la vita a una persona e il ferimento di altre dieci. "L’incontro in Prefettura -spiega Rota- rappresenta un passaggio importante per definire atti concreti di contrasto a quella che anche nel Lodigiano è ormai una vera e proprio emergenza, dopo che l’anno scorso avevamo invitato i Prefetti di Lodi, Milano e Monza ad adottare le misure necessarie per limitare il proliferare dei cinghiali". E dunque "ringrazio il Prefetto Patrizia Palmisani per averci invitato al tavolo tecnico: siamo sempre pronti a dare il nostro contributo a favore di agricoltori e cittadini".