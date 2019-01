9 gennaio 2019- 18:20 Animali: Coldiretti a prefetto Lodi, serve piano contenimento cinghiali (2)

(AdnKronos) - Secondo stime Coldiretti su dati regionali sono circa 400 gli incidenti stradali provocati da questi ungulati in Lombardia dal 2013 ad oggi: "La Regione -sottolinea Rota- ha adottato già a giugno scorso una delibera che dà la possibilità agli agricoltori autorizzati di intervenire, ma prima è assolutamente necessario che a livello nazionale si superi la vecchia legge 157 del 1992 che non permette a chi è abilitato di dare il proprio contributo nell’opera di contenimento dei cinghiali. Nell’attuale contesto di incertezza normativa gli agricoltori si dichiarano comunque ancora una volta disponibili a svolgere il ruolo di sentinelle del territorio, affiancando la Polizia provinciale nell’azione di monitoraggio e controllo di un fenomeno che investe la sicurezza pubblica".Negli ultimi dieci anni, secondo le stime della Coldiretti nazionale, il numero dei cinghiali presenti in Italia è praticamente raddoppiato superando abbondantemente il milione, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città: "Oggi parliamo dei cinghiali -conclude il presidente della Coldiretti interprovinciale- ma non dimentichiamo che sul territorio dobbiamo affrontare anche la presenza di altri selvatici che creano problemi e pericoli, come nutrie, caprioli e volatili".