10 luglio 2018- 12:02 Animali: Coldiretti Veneto, al via piano di controllo del lupo

Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - "Con il piano di controllo serrato si può passare alla fase successiva: quella dell'abbattimento. Firmiamo questo protocollo concordato con la Regione Veneto perche' rappresenta finalmente una prima risposta agli allevatori ma soprattutto un intervento per la societa' tutta". Lo ha detto Martino Cerantola presidente di Coldiretti oggi a Palazzo Balbi in occasione della sottoscrizione dell'intesa con il governo regionale che prevede misure di contenimento, riconoscimento economico dei danni, attività di prevenzione e investimenti concordati con la politica al fine di sostenere le aziende nel difficile compito di proteggere greggi e bestiame. All' incontro con l'assessore competente Giuseppe Pan erano presenti anche il direttore di Coldiretti Pietro Piccioni, nonche' i rappresentanti degli imprenditori zootecnici come Floriano De Franceschi di Arav e i referenti di Lattebusche, Latterie Vicentine e Latteria Soligo che hanno sottolineato "lo stato emotivo e di preoccupazione con cui gli agricoltori vivono la presenza del lupo sul territorio".