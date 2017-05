ANIMALI: CORTEO A MILANO SABATO CONTRO VIVISEZIONE

12 maggio 2017- 14:56

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - Corteo nazionale a Milano per dire no alla vivisezione: partirà sabato 13 maggio alle 15 da via Palestra e percorrerà le vie del centro fino a Città Studi che ospita il polo universitario. L’evento, organizzato da Associazione Animalisti Onlus, vedrà la partecipazione di numerose sigle animaliste per chiedere che vengano investiti fondi pubblici per passare ad una ricerca che non preveda animali. "Secondo i dati forniti dal ministero della Salute - si legge in una nota - si utilizzano in Italia 600.000 animali ogni anno per fare sperimentazione e ricerca medica nei laboratori italiani. Gli animali vengono stabulati, utilizzati negli esperimenti, sottoposti a procedure crudeli e dolorose oltre ogni limite solo per produrre dati che diventano inattendibili se riferiti all'uomo. La scienza che tortura animali nei laboratori è una scienza lontane mille miglia da ogni ragione etica e vicina solo al giro d’affari che genera".