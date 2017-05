ANIMALI: CORTEO A MILANO SABATO CONTRO VIVISEZIONE (2)

12 maggio 2017- 14:56

(AdnKronos) - "Ricordiamoci - sottolinea Alessandro Mosso, presidente di Associazione Animalisti Onlus - che la sperimentazione animale è una procedura che non è mai stata validata e come se non bastasse lo stop ai test sugli animali di droghe, alcol, tabacco e xenotrapianti previsto per il 2017 è stato prorogato di tre anni dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato che ha approvato l'emendamento Cattaneo De Biasi. Anche se gli animali non fumano, non bevono e non si drogano, ogni giorno migliaia di loro continuano a subire test per verificarne gli effetti dannosi già noti da tempo: i cani fumano l'equivalente di 266 sigarette al giorno, subiscono iniezioni di droghe nell'addome o nel cervello, o inalano i vapori dell'alcol immobili per giorni interi; altri vengono sottoposti a shock acustici o tattili con pinze e piastre ustionanti.