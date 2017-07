ANIMALI: MOVIMENTO ANIMALISTA, PENE SEVERE A CHI MALTRATTA O UCCIDE

6 luglio 2017- 16:13

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Pene severe a chi maltratta o uccide gli animali. Le chiede il Movimento animalista, guidato da Michela Vittoria Brambilla, che ha indetto per dopodomani, sabato 8 luglio, una manifestazione nazionale a Roma, proprio mentre, quasi alla fine della legislatura, la commissione Giustizia della Camera avvia l’esame di una serie di proposte di legge (7 a firma Brambilla) sulla tutela penale e civile degli animali.Militanti, attivisti, simpatizzanti da tutt’Italia chiederanno di non fare sconti alla violenza, di inasprire le pene, do far sì che i colpevoli, quantomeno nei casi più gravi, vadano effettivamente in carcere. L’altro tema sarà il randagismo, che affligge ancora vaste aree del Paese, soprattutto a Sud. Volontari dal Sud racconteranno il loro impegno e le loro esperienze, anche presentando dei video-documenti sui canili-lager.Il punto di partenza per il corteo sarà lo spazio davanti alla fermata Colosseo della metropolitana, dove i manifestanti si riuniranno a partire dalle 16 per avviarsi poi, lungo via dei Fori imperiali, a piazza della Madonna di Loreto. Qui saranno allestiti un palco e un maxischermo per gli interventi della presidente del Movimento, la parlamentare Brambilla, dei coordinatori regionali e degli esponenti delle associazioni che hanno aderito.