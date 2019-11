4 novembre 2019- 14:12 Animali: Verona, Calliope eletto gatto più bello del mondo

Verona, 4 nov. (Adnkronos) - Pioggia e blocco del traffico non hanno fermato appassionati e famiglie, con tanto di bambini al seguito. L’esposizione internazionale felina di Verona ha registrato anche quest’anno migliaia di presenze in soli due giorni. Sabato 2 e domenica 3 novembre, Gran Guardia gremita per i 40 anni della manifestazione che ha incoronato il felino più bello del mondo. Ad aggiudicarsi la corona, Calliope, un maestoso Maine Coon di due anni e mezzo, già campionessa europea. Due occhi verdi e un mantello ambrato provenienti da Pavia.Per i suoi avversari non c’è stato niente da fare. La giuria internazionale, ma anche il pubblico per alzata di mano, non ha avuto alcun dubbio. Calliope è tornata a casa con la coppa ‘best of the best’ adulti. Gli altri premi sono andati, invece, ad un Norvegese delle Foreste, selezionato come miglior gatto neutro, e a due cuccioli, un Exotic short hair e un Persiano bianco. A ‘protestare’ un bellissimo Bengal leopardato di neanche 5 mesi e dal carattere intemperante, già vincitore di due premi nella giornata di sabato. Con il suo miagolio davanti alla giuria ha scatenato l’entusiasmo del pubblico all’interno dell’auditorium.Si è concluso così uno degli expo felini più importanti d’Italia. Manifestazione che Verona ospita dal 1979 e che, quest’anno, ha portato in città più di 400 esemplari. Dagli Scottish Fold ai Sacri di Birmania. Così come i rari Burmilla e Burmesi che difficilmente si trovano nelle esposizioni.