4 marzo 2019- 17:47 Anna Frank, ancora scritte choc a Roma

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - Ancora scritte offensive e il nome di Anna Frank usato come 'insulto' da stadio. Stavolta è accaduto in piazza Geremia Bonomelli, alla Garbatella a Roma, dove sono state trovate due scritte, una su un muretto e una sull'asfalto. Sul posto i motociclisti del reparto Pics della polizia locale di Roma Capitale. In una delle scritte, "Laziale Anna Frank", il termine "Laziale" è stato poi cancellato con la vernice spray e sostituito da "Romanista". Solo giovedì scorso, a pochi giorni dal derby, un'altra scritta "Romanista Anna Frank" e una svastica erano state rimosse dalla polizia localein via dei Cerchi davanti al Circo Massimo. E già in passato era accaduto. Basti ricordare il caso degli adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma, lasciati dai tifosi laziali su una vetrata della Curva Sud dello stadio Olimpico dopo una partita a ottobre 2017. Sulla vicenda la procura di Roma aprì un'inchiesta per istigazione all'odio razziale mentre il Tribunale federale nazionale della Figc sanzionò la Lazio con un'ammenda di 50mila euro. Tra le polemiche il presidente della Lazio Claudio Lotito, accompagnato da una delegazione del club, depose una corona di fiori davanti alla Sinagoga sotto la lapide commemorativa delle vittime dei deportati di Roma. Un gesto che generò però altre critiche e che avvenne in assenza della comunità ebraica perché, fecero sapere fonti della stessa comunità, la visita "non era stata concordata".