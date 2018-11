5 novembre 2018- 13:03 Ansaldo Energia: contratto da 60 mln per turbina gas GT36 per centrale in Cina

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - Ansaldo Energia firma un contratto da 60 Milioni di Euro per la prima turbina a gas GT36 destinata alla centrale a ciclo combinato di Minhang in Cina. La firma è avvenuta oggi a Shanghai in Cina, in occasione del primo China International Import Expo, alla presenza del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente di Cassa Depositi e Prestiti Massimo Tononi e del Vice President di Shanghai Electric Grup Chen Ganjin, Shanghai Electric Gas Turbine,rappresentata dal Presidente Yuan Jianhua, e Ansaldo Energia, rappresentata dal ceo Giuseppe Zampini.Il contratto rappresenta un importante passo per l’introduzione delle turbine a gas di classe H di Ansaldo Energia e rafforza ulteriormente la collaborazione strategica di lungo termine tra Shanghai Electric e Ansaldo Energia. Il cliente finale del progetto della centrale da 800 MW di Minhang è Shanghai Electric Power, la maggiore utility operante nel campo dell’energia nell’area di Shanghai e controllata da SPIC (State Power Investment Company), una delle cinque più grandi utility elettriche in Cina. Si conferma quindi la presenza di Ansaldo Energia in Cina, con un totale di contratti firmati per circa 30 Turbine a Gas e un corrispondente valore della produzione in Italia superiore a 400 Milioni di Euro.