27 dicembre 2018- 18:41 Ansaldo Sts: aggiudicataria di accordo quadro da 65 mln con Rfi

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - Ansaldo Sts è risultata aggiudicataria di una procedura di affidamento avente ad oggetto un accordo quadro per il valore complessivo di 65 milioni di euro. L’accordo, si legge in una nota, è relativo a interventi di riconfigurazione ed upgrade tecnologico di sistemi ed impianti di fornitura Ansaldo Sts relativi principalmente alle tecnologie Rbc, Scc/Sccm, Acc/Accm, Ssa, Scmt-T e Ctc Evo. Gli impianti oggetto di interventi sono ad oggi attivi sulle principali direttrici del traffico nazionale su linea convenzionale (Scc/Sccm dei nodi di Torino, Milano, Verona, Venezia, Genova, Napoli, Palermo e sulle linee Tirrenica ed Adriatica), nonché su tutte le tratte Av/Ac (coinvolgendo le tecnologie Rbc/Ertms II, Acc/Accm, Scc/Sccm). Ansaldo Sts, conclude la nota, "è orgogliosa di continuare a supportare l'impegno di Rfi verso il rinnovamento dei sistemi ferroviari ed il miglioramento della infrastruttura per un miglior servizio ai passeggeri ed alla comunità".