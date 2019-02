5 febbraio 2019- 18:05 Ansaldo Sts: in 2018 ordini +25,9% a 1,8 mld, utili +36,1% a 88,3 mln(2)

(AdnKronos) - "I nostri risultati dell’anno sono stati caratterizzati dal raggiungimento del valore record del nostro portafoglio ordini, favorito in particolare dall’aggiudicazione del contratto di Operation & Maintenance di Riyadh, assegnato dal cliente ADA al Consorzio Flow, guidato da Ansaldo STS e di cui fanno parte Alstom e Ferrovie dello Stato Italiane", ha aggiunto Barr. Una performance che "ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento del livello record di ricavi dell’anno 2018, ottenuto anche grazie al perfezionamento di significative milestones in un certo numero di progetti".Inoltre, "la profittabilità dell’anno, con un ros che si è attestato al 8,2%, è stata migliore rispetto all’anno scorso, in quanto il ros del 7,4% dell’anno 2017 era stato negativamente impattato da eventi eccezionali". "Dopo quasi tre anni dalla mia nomina a ceo sono estremamente orgoglioso - sottolinea l'ad - dei risultati presentati oggi al cda della società, raggiunti sotto la mia guida in una delle fasi più importanti della storia di Ansaldo Sts. Abbiamo lasciato la Borsa Italiana il giorno 30 gennaio 2019 con risultati ai nostri massimi storici. Ansaldo STS è adesso parte integrante del Gruppo Hitachi e ciò rappresenta una grande opportunità per tutti noi per continuare il processo di trasformazione che fa di Ansaldo STS una delle realtà più competitive della nostra industria".