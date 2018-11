15 novembre 2018- 18:29 Ansaldo Sts: inaugura in Marocco prima linea alta velocità

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - Ansaldo Sts inaugura in Marocco la prima linea ad alta velocità africana. Mohammed VI Re del Marocco, il Presidente francese Emmanuel Macron e i rappresentanti di Ansaldo STS hanno inaugurato la tratta Av Tangeri – Kenitra, la prima dell’intero continente africano. L’inaugurazione odierna rappresenta un risultato eccezionale, ottenuto grazie alla fruttuosa collaborazione tra Ansaldo STS e ONCF (Office National des Chemins de Fer, gestore nazionale delle ferrovie marocchine). Cooperazione che contribuirà a supportare in modo significativo il programma di modernizzazione della rete ferroviaria nord africana. La linea, lunga circa 200 chilometri, è equipaggiata con tecnologia di segnalamento di ultima generazione, progettata e manutenuta da Ansaldo STS. La linea collegherà Casablanca a Tangeri, i due più importanti centri economici del paese. Grazie all’Alta Velocità i tempi di percorrenza tra le due realtà marocchine diminuiranno sensibilmente, contribuendo alla promozione e allo sviluppo economico e sociale dell’intera area. Ansaldo STS ha installato in Marocco l’ultima generazione di sistemi di segnalamento ETCS Livelli 1 e 2 e già attivi in altre nazioni. Ansaldo Sts, sottolinea la società in una nota, è sempre stata tra le realtà che più hanno innovato e implementanto i sistemi di segnalamento Alta Velocità a livello globale, offrendo al mercato soluzioni sempre più sostenibili ed interoperabili.