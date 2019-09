25 settembre 2019- 09:03 Anterselva 2020, occasione unica per Dorothea Wierer a casa sua

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Dal 12 al 23 di Febbraio 2020 ad Anterselva arriva il campionato del mondo di Biathlon. Sarà l'obiettivo numero uno di tutti gli atleti in competizione Dmytro Pidruchny, attuale campione del mondo di inseguimento, ha recentemente dichiarato di puntare al bis iridato anche se sulla sua strada troverà il temibile novergese Johannes Bo oro olimpico e 7 volte vincitore ai mondiali. C’è però un’atleta per cui questa edizione ha un valore maggiore: Dorothea Wierer.E non potrebbe essere altrimenti considerato che la campionessa è cresciuta proprio a pochi passi dall’Arean Alto Adige che a febbraio diventerà per 10 giorni la capitale mondiale del Biathlon. Il 2019 di Dorothea è stato un anno magico in cui la biatleta ha raggiunto i suoi risultati migliori vincendo ai mondiali di Ostersund l’oro nella partenza in linea, l’argento nella staffetta singola mista e il bronzo nella staffetta mista. Dorothea Wierer ha poi chiuso la stagione aggiudicandosi la Coppa del Mondo generale, prima italiana di sempre a riuscirci, e la Coppa del Mondo di Inseguimento.Successi che confermano il raggiungimento della totale maturazione dell’atleta altoatesina e che fanno ben sperare per l’appuntamento di Anterselva. “Fino ad adesso è andato tutto bene, nonostante qualche problema alla schiena e i tanti impegni extrasportivi”, ha detto Dorothea Wierer parlando della sua preparazione “punto ad arrivare al massimo della forma al mondiale di casa”.