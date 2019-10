26 ottobre 2019- 17:00 Antisemitismo: Calderoli, 'vicini a Segre per odiosi attacchi'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza a Liliana Segre per gli odiosi attacchi e insulti subiti sui social e sul web. Confido che la Polizia postale individui questi personaggi e scattino le adeguate sanzioni per il massimo loro previsto". Lo afferma il senatore di Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. "Sono con Liliana Segre, sempre e comunque, e contro ogni rigurgito antisemita. Io -aggiunge- purtroppo ricevo ogni giorno insulti, e ogni tanto anche minacce, alcune anche recenti dalla Turchia, ma non riesco ad accettare insulti verso nessun avversario politico e ancora di più non li posso accettare verso una grande donna come Liliana Segre".