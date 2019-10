26 ottobre 2019- 19:00 Antisemitismo: De Petris, 'piena solidarietà a Liliana Segre'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Piena solidarietà e vicinanza alla senatrice a vita Liliana Segre per gli insulti subiti. Questi vigliacchi, che si nascondono dietro una tastiera per diffondere messaggi incitanti l’odio razziale, devono essere fermati. Un abbraccio a Liliana Segre, memoria storica della shoah". Lo scrive in un tweet la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto.