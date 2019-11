7 novembre 2019- 09:39 Antisemitismo: Magorno (Iv), 'Segre patrimonio dell'Italia'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “La notizia della scorta alla senatrice Liliana Segre deve farci riflettere. Liliana Segre è un patrimonio dell’Italia va ringraziata per tutto quello che fa per costruire un Paese migliore. L’odio non avrà mai la meglio. Siamo tutti con lei”. Lo afferma il senatore di Italia viva Ernesto Magorno.