26 ottobre 2019- 11:12 Antisemitismo: Magorno, 'un abbraccio a Segre, su web non prevalga odio'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Non accetteremo mai che a prevalere sia una cultura basata sulla logica dell’odio. La rete è uno strumento fondamentale, non può e non deve diventare la casa dei leoni da tastiera che predicano razzismo e intolleranza. Un abbraccio alla Senatrice Liliana #Segre la cui testimonianza è preziosa per costruire il nostro futuro. A lei tutto il nostro sostegno”. Lo dichiara il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno, in relazione ai risultati dell’osservatorio sull’antisemitismo.