7 novembre 2019- 09:37 Antisemitismo: Malpezzi, 'tutti partiti si impegnino contro posizioni fasciste'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "La decisione di mettere sotto tutela la senatrice a vita Liliana Segre, per le continue minacce che riceve, rende l’idea del pericolo che corrono tutte le persone civili e democratiche nel nostro Paese". Lo afferma la sentarice del Pd Simona Malpezzi, sottosegretari ai Rapporti con il Parlamento."C’è un clima sociale e politico pesante in Italia -aggiunge- che viene spesso sottovalutato, da oggi non deve essere più possibile tollerare qualsiasi manifestazione o cedimento verso posizioni razziste e fasciste. È un impegno che tutti i gruppi parlamentari devono assumere con chiarezza. Lo dobbiamo a Liliana Segre, lo dobbiamo alla democrazia che va difesa senza alcuna ambiguità”.