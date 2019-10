26 ottobre 2019- 11:41 Antisemitismo: Zingaretti, 'schifato da insulti a Segre, grande donna italiana'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Schifato. Non trovo termine più adatto per commentare i continui insulti che la senatrice Liliana Segre riceve ogni giorno in rete. La mia solidarietà, e quella di tutti i democratici. Sono insulti antisemiti o di genere che non possono passare più inosservati". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb sui dati dell'osservatorio sull'antisemitismo. "Stiamo entrando negli anni venti del nuovo millennio: nessuno si tiri indietro affinché siano anni di pace, di rispetto della dignità umana e di valorizzazione delle differenze. Grazie anche questa volta per il suo coraggio, a una grande donna italiana! Lei non sarà mai sola ".