7 novembre 2019- 09:48 Antisemitismo: Zingaretti, 'tutti dobbiamo difendere Liliana Segre'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "A pochi mesi dagli anni '20 di questo nuovo secolo, a una donna straordinaria come Liliana Segre viene assegnata una scorta: potrebbe essere vittima di attacchi razzisti. Di fatto in qualche modo si limita o si vincola la sua possibilità di vivere libera. Non laviamocene le mani. Dobbiamo difenderla tutte e tutti facendo scudo con la forza delle idee e l’impegno civile. Ogni giorno. Affinché gli anni '20 del 2000 siano anni di riscatto della dignità umana, di libertà e democrazia". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.