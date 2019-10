26 ottobre 2019- 17:23 Antisemitisno: D'Incà, 'combattere barbarie'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Gli insulti antisemiti che si registrano ogni giorno in rete e che colpiscono brutalmente la senatrice Liliana Segre, richiedono uno sforzo a tutti i livelli per sanzionare e impedire questa nuova barbarie. L'odio si combatte con la cultura della memoria e regole invalicabili". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.