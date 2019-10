26 ottobre 2019- 16:42 Antisemtismo: Bonetti,'con Segre chi vuole Italia più bella e di pace'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Gli attacchi alla senatrice Segre di cui dà conto "La Repubblica' addolorano. Contrastano con quello che di bene ci è stato insegnato nelle nostre famiglie ed è nello spirito della nostra Costituzione: il rispetto per la persona umana -per ogni persona-, il rifiuto di ogni discriminazione, la ricerca del bene di tutti e la condanna di ogni forma di violenza". Lo scrive su Facebook Elena Nonetti, ministro della Famiglia. "Ma anche -aggiunge- il rispetto per chi, avendo vissuto a lungo, ha da offrirci l'insegnamento della memoria e della propria vita. Valori inestimabili, da custodire e portare nel futuro che vogliamo costruire per i nostri figli. Non lasciamoceli strappare dai costruttori di odio. Chi ama e vuole l'Italia più bella, un'Italia di pace, è con lei, senatrice".