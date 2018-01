ANTITRUST: AVVIA ISTRUTTORIA SU POSSIBILE INTESA TRA KEDRION E GRIFOLS

19 gennaio 2018- 17:50

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - L'Antitrust ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio per "possibili condotte anticoncorrenziali" poste in essere dalle società Kedrion spa e Grifols Italia spa in occasione della loro partecipazione in forma associata (mediante raggruppamento temporaneo di imprese, Rti) a una gara per l’affidamento dei servizi di ritiro del sangue offerto da donatori nazionali, produzione di farmaci plasmaderivati e loro fornitura al sistema sanitario. Lo rende noto l'Autorità in un comunicato.La gara è stata bandita dall’agenzia Intercent-ER per conto di un raggruppamento di regioni e aggiudicata nel settembre 2017 al Rti Kedrion-Grifols. L’istruttoria è finalizzata a verificare se e in che misura i rapporti tra Kedrion e Grifols, a partire dal Rti costituito per partecipare alla gara, siano riconducibili a un’intesa contraria ai principi della concorrenza. Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018. L’avvio del procedimento è stato notificato alle imprese, nel corso di alcune ispezioni effettuate dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.