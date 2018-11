7 novembre 2018- 19:42 Antitrust: avvia procedimento, Ryanair e Wizz air inottemperanti su bagaglio a mano

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - L'Antitrust ha deliberato l’avvio di due procedimenti di inottemperanza ai provvedimenti cautelari emessi il 31 ottobre 2018 per le compagnie aeree Ryanair e Wizz Air. Lo rende noto l'Autorità in un comunicato.In particolare, dalle rilevazioni effettuate sui siti delle due compagnie, dalle relazioni da esse depositate e dalle segnalazioni pervenute da parte dei consumatori, sottolinea l'Antitrust, "è emerso che Ryanair e Wizz Air non hanno ottemperato all’ordine cautelare nella tempistica stabilita nei provvedimenti cautelari".