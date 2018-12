7 dicembre 2018- 15:11 Antitrust: Codacons, accolte nostre denunce, vittoria su tutti fronti

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Una vittoria su tutti i fronti del Codacons, che nei mesi scorsi aveva segnalato attraverso una serie di esposti all’Antitrust possibili violazioni nell’utilizzo dei dati personali degli utenti da parte di Facebook, e scarsa trasparenza da parte del social network nelle informazioni rese agli utenti". E' quanto afferma il Codacons, commentando le multe comminate dall'Antitrust a Facebook. “Ancora una volta i nostri dubbi si dimostrano fondati, e l’Antitrust ha riconosciuto in pieno la fondatezza degli esposti Codacons circa l’uso dei dati personali dei consumatori a fini commerciali senza aver ottenuto l’espresso consenso degli utenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Valuteremo ora eventuali azioni risarcitorie da intraprendere a favore di tutti i cittadini italiani iscritti a Facebook, i cui diritti sono stati lesi dalle pratiche scorrette messe in atto dal social network”. Intanto, l'associazione dei consumatori prosegue ad incontrare i dirigenti di Facebook per evitare che in futuro accadono le stesse violazioni e per stabilire dei sistemi di indennizzo automatici quando si verificano irregolarità come quelle sanzionate dall’Antitrust.