14 gennaio 2019- 18:56 Antitrust: Codacons, bene multa a Lyoness, vendite a piramide scorrette

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "Bene" per il Codacons la multa inflitta dall’Antitrust a Lyoness Italia per il sistema di vendita piramidale scorretta ma "attendiamo ora la decisione dell’Autorità in merito ad altre condotte analoghe denunciate dallo stesso Codacons e relative ad altre aziende operanti in Italia". Così in una nota l'associazione dei consumatori commentando la decisione dell'Autorità."L’Antitrust ha accolto tutte le nostre tesi contro le vendite piramidali che riteniamo una pratica ingannevole e scorretta ancora diffusissima in Italia, e ha elevato una multa da 3,2 milioni di euro - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ora attendiamo la decisione dell’Antitrust in merito ad altre società denunciate dal Codacons per aver attuato in Italia sistemi di vendita piramidali vietate dal nostro ordinamento, coinvolgendo un elevato numero di consumatori". Tra le aziende nel mirino del Codacons e sotto la lente dell’Antitrust che ha aperto un apposito procedimento, anche Juice Plus, nota azienda attiva nel settore dei prodotti dimagranti che ha coinvolto nel suo business piramidale migliaia di italiani, conclude l’associazione dei consumatori.