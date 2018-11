7 novembre 2018- 20:07 Antitrust: Codacons, ora inevitabili azioni legali contro Ryanair e Wizz Air

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Codacons accoglie "con soddisfazione "la decisione dell’Autorità di avviare procedimento di inottemperanza contro Ryanair e Wizzair per non aver rispettato le disposizioni in merito ai bagagli a mano. Così in una nota l'associazione dei consumatori. "Di fronte al comportamento incomprensibile assunto dai due vettori aerei - rileva il Codacons-, era inevitabile il procedimento di inottemperanza da parte dell’Antitrust, così come inevitabili saranno ora le azioni legali del Codacons a tutela dei passeggeri italiani delle due compagnie aeree".Già a partire da domani sul sito www.codacons.it, annuncia l'associazione dei consumatori, "sarà disponibile il modulo attraverso il quale tutti i viaggiatori che hanno pagato il supplemento per il trasporto del bagaglio a mano grande (trolley) possono diffidare Ryanair e Wizzair a restituire gli importi versati, alla luce della decisione dell’Antitrust"."Ci auguriamo che non sia necessario avviare migliaia di cause contro i vettori, e in tal senso auspichiamo che gli incontri in corso con Ryanair portino a decidere un sistema agevole di indennizzo per tali situazioni, in modo da evitare un contenzioso enorme e dannoso per tutti", conclude il Codacons.