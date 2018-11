13 novembre 2018- 17:12 Antitrust: Federconsumatori, inaccettabile comportamento Ryanair

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Nonostante ancora una volta sia stata sancita l’irregolarità e la scarsissima trasparenza" della condotta sulle nuova policy sui bagagli, Ryanair "non appare intenzionata a tornare sui suoi passi, tanto che ancora oggi sul sito ufficiale Ryanair è presente il pagamento del supplemento per il trasporto in cabina del secondo bagaglio". A denunciarlo è Federconsumatori sottolineando che il vettore ha ignorato il pronunciamento dell’Antitrust e il Tar del Lazio ha negato la “sospensione immediata e urgente” del provvedimento, fissando al 21 novembre prossimo la trattazione in sede collegiale della questione. "Ribadiamo ancora una volta - afferma Federconsumatori - che si tratta di un comportamento assolutamente inaccettabile, poiché da una parte si moltiplicano i danni e i disagi per gli utenti in seguito ad una pratica commerciale scorretta e dall’altra si verifica una inammissibile inottemperanza a quanto disposto dall’Antitrust. "La compagnia - dice Federconsumatori - deve mettere fine a questo comportamento e rimborsare i viaggiatori che abbiano già pagato il supplemento non dovuto, possibilmente prevedendo indennizzi automatici per evitare una pioggia di contenziosi. Ricordiamo che i consumatori coinvolti e tutti gli utenti interessati ad avere maggiori informazioni possono rivolgersi alle sedi della Federconsumatori, presenti su tutto il territorio nazionale, o allo Sportello Sos Turista".