ANTITRUST, MULTA DA 1 MLN A VUELING PER PRATICHE SCORRETTE

6 luglio 2017- 12:57

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - L'Antitrsut multa per 1 milione di euro la compagnia aerea Vueling per pratiche scorrette. Lo annuncia una nota dell'Antitrust. Nel mirino la violazione di alcune norme del Codice del Consumo su check in, buoni sconto e assistenza ai clienti.