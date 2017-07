ANTITRUST, MULTA DA 1 MLN A VUELING PER PRATICHE SCORRETTE

6 luglio 2017- 13:00

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - L'Antitrsut multa per 1 milione di euro la compagnia aerea Vueling per pratiche scorrette. Lo annuncia una nota dell'Antitrust. Nel mirino la violazione di alcune norme del Codice del Consumo su check in, buoni sconto e assistenza ai clienti.L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, infatti, si legge nella nota, ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo Vueling S.A., su tre pratiche commerciali scorrette. La prima sul check-in online, per la quale "la compagnia aerea risulta aver ingannato i consumatori sulla gratuità" della prestazione. Il servizio, annota ancora l'Antitrust, "promosso ampiamente come gratuito sul sito internet e nelle comunicazioni inviate dopo la prenotazione di un volo" presentava infatti alcune condizioni, come l’esaurimento di posti disponibili e "richiedeva ai consumatori un importo di circa 15 euro per poter procedere ad effettuare il check-in on line e ottenere la carta di imbarco". Inoltre, il vettore non informava che il check-in in aeroporto era comunque sempre gratuito. La seconda, prosegue la nota dell'Autority, sulla promozione di un buono sconto pari al 25% del costo del biglietto aereo ma fatta in modo "ambiguo e fuorviante", in quanto "non consentiva al consumatore di capire esattamente la reale convenienza dell’acquisto e in particolare l’entità dello sconto di cui avrebbe beneficiato in quanto relativo solo ad una parte del biglietto, ovvero la tariffa base al netto di tasse, spese amministrative e altri oneri". Entrambe le pratiche sono state ritenute in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo che prevede la trasparenza e la correttezza di tutte le informazioni, affinché il consumatore possa adottare una decisione commerciale consapevole.La terza pratica sanzionata dall’Autorità, infine, riguarda gli ostacoli che Vueling frapponeva ai passeggeri nell’esercizio dei diritti contrattuali in quanto, "per la richiesta di assistenza e di reclamo, induceva il consumatore a rivolgersi ad una numerazione a pagamento, il cui costo poteva arrivare a 15 euro a telefonata, senza informare dell’esistenza nel sito internet di una web form che peraltro, per le sue modalità di utilizzo, specificamente una struttura a percorsi pre-obbligati, non consentiva una completa assistenza". L’Autorità dunque, prosegue la nota, ha ritenuto che questa condotta fosse in contrasto con gli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto creava ostacoli fattuali per l’esercizio dei diritti dei consumatori. Due pratiche commerciali originariamente contestate (no show rule e credit card surcharge) invece, non sono state ritenute esistenti, a seguito dei chiarimenti e delle modifiche apportate alle Condizioni Generali di Trasporto.