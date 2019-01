14 gennaio 2019- 18:58 Antitrust multa la Sony

Roma, 14 gen (AdnKronos) - Multa da 2 mln di euro alla Sony per pratiche commerciali scorrette relativamente alla promozione e vendita della console PlayStation 4 e dei videogiochi tramite il PlayStation Store. E' l'Antitrust a comminare la sanzione a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A, come si legge in una delibera pubblicata sul bollettino dell'Autorità.