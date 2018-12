7 dicembre 2018- 13:52 Antitrust: multe da 10 mln a Facebook per uso dati a fini commerciali

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - L'Antitrust multa Facebook per 10 milioni di euro per l'uso di dati degli utenti a fini commerciali. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 29 novembre, ha chiuso l’istruttoria, avviata nel mese di aprile 2018, nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo, irrogando alle società due sanzioni che ammontano complessivamente a 10 milioni di euro. (segue)