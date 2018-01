ANTITRUST: POSSIBILE OSTACOLO A GARA TPL BOLZANO, FARO SU SAD

25 gennaio 2018- 18:49

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - L'Antitrust ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti della società Sad - Trasporto Locale, per accertare l’esistenza di possibili violazioni dell’articolo 102 del TFUE e/o dell’articolo 3 della legge n. 287/90. In particolare, Sad, si legge in una nota, "avrebbe posto in essere una strategia continuata, volta a ritardare e/o impedire, non inviando informazioni indispensabili, il completamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano degli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di Tpl extraurbano su gomma". L’ostacolo allo svolgimento della procedura di aggiudicazione, con conseguente proroga degli attuali contratti di servizio, sottolinea l'Autorità, "potrebbe comportare un ritardo all’apertura al confronto competitivo del mercato rilevante per la scelta del soggetto più efficiente per l’offerta dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri extraurbano nella Provincia di Bolzano, arrecando un danno sia ai potenziali concorrenti di Sad, sia ai consumatori finali in termini di minore qualità del servizio".