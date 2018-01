ANTITRUST: POSSIBILE OSTACOLO A GARA TPL BOLZANO, FARO SU SAD (2)

25 gennaio 2018- 18:49

(AdnKronos) - Con riferimento alla condotta posta in essere da Sad, l’Autorità "non esclude che ricorrano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, il quale prevede che: 'nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari".Pertanto l’Autorità, sottolinea, "valuterà, sentite le Parti, se sussistono i presupposti per l’adozione di una misura cautelare volta a impedire che proseguano le condotte attribuibili a Sad. L’istruttoria, avviata su segnalazione della Provincia Autonoma di Bolzano, dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2019". I provvedimenti di avvio del procedimento, conclude, "sono stati notificati oggi nel corso di alcune ispezioni effettuate dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza".