24 ottobre 2018- 17:39 Antitrust: Samsung ricorre, aggiornamento software non riduce performance

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Per Samsung la soddisfazione dei propri clienti è obiettivo primario, strettamente legato al proprio business. Samsung non condivide la decisione presa dall’Antitrust in quanto la società non ha mai rilasciato aggiornamenti software con l’obiettivo di ridurre le performance del Galaxy Note 4". E' quanto sottolinea in una nota Samsung in merito alle ultime decisioni dell’Antitrust sul tema degli aggiornamenti software per uno specifico smartphone Samsung.Al contrario, si legge nella nota, "Samsung ha sempre rilasciato aggiornamenti software che consentissero ai propri utenti di avere la migliore esperienza possibile. L’azienda si vede quindi costretta a ricorrere in appello contro la decisione presa dall’Autorità", conclude.