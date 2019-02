26 febbraio 2019- 18:38 Antitrust: sanzioni per oltre 67 mln per intese su gare servizi antincendio (2)

(AdnKronos) - In particolare, il Prezziario aveva principalmente l’obiettivo di indirizzare e influenzare le stazioni appaltanti nella definizione dei corrispettivi dei servizi con elicottero, in occasione della redazione dei bandi di gara, nonché di fornire indicazioni di prezzo per il mercato civile privato.L’intesa ha avuto inizio nel 2001 ed è cessata nel mese di agosto 2017; ad essa hanno preso parte l’AEI – Associazione Elicotteristica Italiana e le imprese ad essa associate Airgreen, Babcock Mission Critical Services Italia, in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International Elifriulia, Eliossola, Elitellina, Heliwest, Star Work Sky e Air Corporate, in solido con la controllante Airi.