5 novembre 2019- 10:56 Antitrust: sospesa vendita prodotti con il 'buy and share' su Shoppati.it

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - L’Antitrust ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti della società Oobs Srls operante nel settore della vendita on line attraverso il sito shoppati.it. In particolare, si legge in una nota dell'Autorità, l’operatore commercializza apparecchiature elettroniche secondo la modalità del cosiddetto 'buy and share' in base alla quale i consumatori sono invitati ad acquistare i beni ad un prezzo particolarmente scontato, aderendo ad una specifica lista, e poi, per ottenere il bene prescelto, attendere che altri effettuino un analogo acquisto fino alla completa compensazione del prezzo. Tali pratiche sono in grado di attrarre un numero sempre crescente di acquisti, in realtà mere prenotazioni, e possono funzionare solo in caso di una loro continua e rapida espansione, ossia in presenza di condizioni del tutto particolari e aleatorie che ne evidenziano la natura gravemente scorretta, in grado di ingannare un numero crescente di consumatori e condizionare indebitamente coloro che vi hanno aderito. Con l’intervento cautelare è stato ordinato all’operatore di sospendere ogni attività diretta all’utilizzo della modalità di vendita subordinata alla successiva adesione di altri consumatori, nonché alla vendita di prodotti presentati come disponibili ma che in realtà non risultano pronti per la consegna.