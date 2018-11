14 novembre 2018- 18:23 Antitrust: tempi ancora incerti per nomina presidente

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - Tempi ancora incerti per la nomina del nuovo presidente dell'Antitrust, chiamato a sostituire Giovanni Pitruzzella, nonostante sia trascorso un mese esatto dal 14 ottobre, termine che era stato fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse e dei relativi curricula. Massimo per ora il riserbo da parte dei presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, a cui spetta il compito di individuare la personalità che dovrà guidare l'Autorità garante della concorrenza. Al momento non sarebbe ancora stata ultimata l'istruttoria delle varie domande che sono state presentate e non è stato neanche reso noto il numero delle richieste che sono pervenute.