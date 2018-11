7 novembre 2018- 20:12 Antitrust: Unc, bene Autorità contro Ryanair e Wizz Air, ora sanzioni esemplari

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Bene, ottima notizia! Ora ci vogliono sanzioni esemplari! Non è possibile che nel nostro Paese le sospensive e le delibere delle Authority siano sistematicamente violate, dalle compagnie aeree a quelle telefoniche". Così Massimiliano Dona, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori dopo che l'Antitrust ha deliberato l’avvio di due procedimenti di inottemperanza ai provvedimenti cautelari emessi il 31 ottobre 2018 per le compagnie aeree Ryanair e Wizz Air."Non è tollerabile che chiunque possa fare come gli pare, calpestando i diritti dei consumatori. Per questo, però, urge anche una modifica legislativa, che innalzi il potere sanzionatorio delle Authority, stabilendo ad esempio il principio di sanzioni sempre superiori all'illecito guadagno" conclude Dona.