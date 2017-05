ANTITRUST: UNC, BENE MULTA A WHATSAPP, NOSTRI DATI SONO PREZIOSI

12 maggio 2017- 14:15

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - "Bene, la pronuncia afferma che non si può forzare la volontà degli utenti, in nessun caso. Neppure quando si chiede qualcosa che può essere utile o che non è a pagamento, la scelta dei consumatori deve restare sempre libera e consapevole". Ad affermarlo in una nota è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando la decisione dell'Antitrust di multare per 3 mln di euro WhatsApp ritenendo che la società abbia di fatto indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi termini di utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook.Unc auspica nello stesso tempo che "il principio sia esteso a tutte le piattaforme che in cambio di un servizio spacciato per gratuito impongono all'utenza la cessione di dati personali".