14 gennaio 2019- 17:54 Antitrust: vendita piramidale e promozione ingannevole, 3 mln multa a Lyoness

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Multa da oltre 3 milioni di euro a Lyoness Italia. A deciderlo è l'Antitrust. A conclusione di un complesso e articolato procedimento istruttorio, nella riunione del 19 dicembre 2018 l'Autorità ha accertato che il sistema di promozione utilizzato dalla società Lyoness Italia per diffondere fra i consumatori una formula di acquisto di beni con cashback (ovvero con la restituzione di una percentuale del denaro speso presso gli esercenti convenzionati) è scorretto in quanto integra un sistema dalle caratteristiche piramidali, fattispecie annoverata dal Codice del Consumo tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli. Il sistema di promozione, utilizzando il pretesto del descritto vantaggio degli acquisti con cashback, si legge nella nota, "si sostanzia in realtà nel reclutamento di un numero elevato di consumatori ai quali viene richiesto, dopo aver assunto la veste di incaricato alle vendite, di pagare una fee di ingresso particolarmente elevata per accedere al primo livello commissionale (pari a 2.400,00 euro) e iniziare la 'carriera' come Lyconet Premium Marketer. Successivamente, essi devono reclutare altri consumatori, nonché effettuare ulteriori versamenti per confermare e progredire nella 'carriera'". L’istruttoria svolta ha consentito di appurare che la possibilità di ottenere uno sconto differito sugli acquisti sotto forma di cashback costituisce in realtà un aspetto secondario del volume economico generato dal sistema Lyoness (pari a circa 1/6 dei ricavi complessivi).