ANZIANI: ARRIVA FOODRACERS, LA APP DI FOOD DELIVERY CHE PENSA ANCHE A LORO (2)

24 dicembre 2017- 14:29

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il funzionamento generale di Foodracers è semplice: una volta selezionata la zona di consegna sul sito foodracers.com o dall’App, si può scegliere dal menu online dei ristoranti serviti nei dintorni ed effettuare l’ordine, tramite smartphone, tablet o pc, che viene notificato istantaneamente ai racers in quel momento disponibili. A consegna avvenuta, il cliente ha poi la possibilità di lasciare un feedback sul servizio garantendo un elevato standard delle prestazioni.Il rapporto di convenzione in esclusiva instaurato coi ristoratori rappresenta senz’altro un punto di forza di Foodracers rispetto ai competitor che permette di non aumentare i prezzi al cliente, salvo un piccolo contributo di consegna che verrà trattenuto dal racer. Le città su cui è già attivo Foodracers sono: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Lucca, Mestre, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, San Donà di Piave, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vicenza.