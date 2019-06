4 giugno 2019- 12:51 Anziani: Unipd, un esoscheletro morbido per evitare cadute (2)

(AdnKronos) - "Il laboratorio di Harvard ha infatti prodotto un “esoscheletro morbido”, che si configura come un capo di abbigliamento – dei pantaloni nello specifico – nel quale sono integrati dei piccoli motori meccanici che possono supportare il movimento. Nel nostro caso, nella seconda parte del progetto, i segnali cerebrali e muscolari saranno integrati nell’esoscheletro morbido e, individuando dei segni di instabilità, invieranno un segnale a questi attuatori per prevenire la caduta. La collaborazione tra Padova e Stati Uniti porterà allo sviluppo e alla potenziale commercializzazione di una strumentazione con un ampio mercato, rinforzando la collaborazione stessa tra queste due Università di spicco".La prevenzione delle cadute è uno degli obiettivi delle politiche sociosanitarie per la promozione dell’invecchiamento attivo. Il progetto si propone di rispondere a questa necessità sviluppando un innovativo controllore neuromuscolare integrato in “esoscheletro-soft” (exosuit: robot morbido indossabile) per l’arto inferiore.Il progetto vedrà la collaborazione di due gruppi di ricerca: Harvard University, ideatore dell’attuale prototipo dell’exosuit, con esperienza nell’analisi del cammino e segnale muscolare, e Università degli Studi di Padova, dove è forte e stabile il know-how nel campo dell’analisi dei segnali cerebrali, dell’analisi del movimento e dei software intelligenti per la robotica, già applicati ad un progetto europeo tutt’ora in corso.