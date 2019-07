3 luglio 2019- 11:48 Anziani: Veneto, un mln di euro per l'invecchiamento attivo (2)

(AdnKronos) - “Intendiamo valorizzare la migliori pratiche presenti nel territorio su partecipazione sociale, promozione della qualità della vita, scambio intergenerazionale, impegno delle persone anziane in lavori socialmente utili - sottolinea all’assessore Lanzarin – Ai soggetti attuatori chiediamo progetti e iniziative innovative, possibilmente di rete, che contrastino la solitudine, l’isolamento sociale o la carenza di reti familiari. L’età della pensione non è sinonimo automatico di vecchiaia, decadimento e malattia: l’obiettivo è valorizzare il tempo ‘liberato’ della terza età e investire sul ‘capitale umano’ di chi ha maturato esperienza di vita, saperi, conoscenze, mestieri. Tra pochi anni un quarto della popolazione del Veneto avrà superato la soglia dei 65 anni: avere una buona qualità di vita, relazioni e interessi, aiuta ad invecchiare meglio, a conservare salute e abilità e a continuare ad essere una risorsa per i più giovani e per l’intera comunità”.Le due linee di finanziamento (ciascuna con un budget da 500 mila euro) condividono l’approccio comune di considerare gli over 65 al tempo stesso fruitori e protagonisti dei progetti a loro dedicati e di incentivare aggregazione e reti di vicinato.Per quanto riguarda la salute, il benessere e la vita autonoma, il bando punta a selezionare progetti che promuovano reti di relazioni, incentivino l’attività motoria, favoriscano stili di vita e di alimentazione sani, aumentino la consapevolezza e l’autostima delle persone coinvolte.