AON: ACQUISISCE CUT-E, SOCIETà CHE MISURA IL TALENTO

4 maggio 2017- 15:48

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Aon ha acquisito cut-e, società leader nel campo della valutazione on line del talento con sede ad Amburgo in Germania e altre 34 su scala mondiale,?che esamina ogni anno oltre 12 milioni di candidati in più di 70 Paesi in oltre 40 lingue, tramite servizi di consulenza e strumenti proprietari di valutazione psicometrica del talento. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell’accordo. “In un’epoca in cui la forza lavoro a livello mondiale è in diminuzione, l’engagement dei dipendenti è in calo e il tasso di ricambio dei lavoratori più giovani è in rapido aumento, l’informatica sta cambiando il modo in cui le aziende individuano, selezionano, assumono, motivano e misurano l’efficacia dei propri dipendenti di talento”, ha dichiarato Michael Burke, Ceo del gruppo Talent, Rewards & Performance di Aon. “L’acquisizione di cut-e ci consente di espandere le nostre funzionalità di valutazione e selezione in un maggior numero di aree geografiche, con conseguente disponibilità di elementi di valutazione più significativi, incremento della performance aziendale e riduzione della volatilità a favore dei nostri clienti”. Con 35 sedi su scala mondiale, cut-e. Nell’attuale mercato del lavoro che presenta vistosi limiti, le aziende sono più consapevoli che mai della necessità di ricoprire rapidamente ruoli chiave con candidati qualificati in possesso del profilo che meglio si adatta alle loro esigenze e di mettere in relazione la misurazione del talento con un impatto economicamente quantificabile sull’azienda”, ha dichiarato Andreas Lohff, CEO di cut-e.Con l’acquisizione di cut-e, Talent, Rewards & Performance di Aon può vantare circa 400 professionisti su scala mondiale nel campo della valutazione e della selezione che aiutano le aziende ad utilizzare parametri e dati scientifici nel processo di selezione e crescita professionale dei dipendenti. I fondatori di cut-e, Andreas Lohff, Achim Preuss, David Barrett e Espen Skorstad ricopriranno posizioni dirigenziali all’interno del gruppo Talent, Rewards & Performance di Aon.