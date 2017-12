AP: NULLA DI FATTO A SEGRETERIA, RIUNIONE AGGIORNATA A DOMANI

9 dicembre 2017- 19:20

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - Nulla di fatto alla segreteria di Alternativa popolare, convocata nel pomeriggio per mettere a punto una posizione del partito in vista della Direzione di lunedì, che dovrà decidere la collocazione in vista delle prossime elezioni politiche. La riunione, riferisce una nota, è stata infatti aggiornata a domani. All'incontro di oggi hanno partecipato il presidente di Ap, Angelino Alfano; il coordinatore e il vicecoordinatore, Maurizio Lupi e Tonino Gentile; il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin; e i componenti della segreteria politica Fabrizio Cicchitto, Paolo Alli, Dore Misuraca e Sergio Pizzolante.Sul tavolo il tentativo di trovare una soluzione unitaria che eviti una conta ed una spaccatura o abbandoni traumatici del partito da parte di coloro che non dovessero condividere la linea prevalente.