AP: NULLA DI FATTO A SEGRETERIA, RIUNIONE AGGIORNATA A DOMANI (2)

9 dicembre 2017- 20:29

(AdnKronos) - In pratica restano le divisioni tra chi, come la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, e il presidente della commissione Esteri della Camera, Fabrizio Cicchitto, continuano a ritenere necessario un accordo con il Pd, e chi invece, il coordinatore, Maurizio Lupi, considera esaurita, come anche ha riaffermato oggi, l'esperienza di alleanza con i Dem e spinge per una corsa solitaria di Ap.